ಶನಿವಾರ, 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ | ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಕಾಟ: ಜನರಿಗೆ ಸಂಕಟ

ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪುರಸಭೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:30 IST
Last Updated : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:30 IST
ಪಟ್ಟಣದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಮತ್ತು ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು ಅವರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತಿದ್ದಾರೆ
ಪಂಕಜಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪುರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ
MandyaDog Attack

