ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮಳವಳ್ಳಿ | ಅಕ್ರಮ ಖಾತೆ: ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯದತ್ತ

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: 70 ಎಕರೆ ಒತ್ತುವರಿ ಜಾಗ ಮರುವಶ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:24 IST
Last Updated : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:24 IST
ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶದಂತೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರು ತಂದಿರುವ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು
ಎಸ್.ವಿ.ಲೋಕೇಶ್, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಮಳವಳ್ಳಿ
Mandya

