ಮಂಡ್ಯ | ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಬಫರ್‌ ಜೋನ್‌: ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವಿಗೆ ಗಡುವು

ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ: ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಂದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶ
ಿದ್ದು ಆರ್.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ
ಸಿದ್ದು ಆರ್.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ
Published : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:27 IST
Last Updated : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:27 IST
ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ | ಬಫರ್‌ ಜೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿದ ರೆಸಾರ್ಟ್‌, ಹೋಂಸ್ಟೇ | ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ–ಆರೋಪ
ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನದಿ ಜಾಗ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬಫರ್‌ಜೋನ್‌ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಿದೆ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಪಾಂಡವಪುರ
