ಮಂಡ್ಯ: ತೆಂಗು; 1,428 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಬಾಧೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ 

ಕಪ್ಪುತಲೆ ಹುಳು, ಬಿಳಿನೊಣ ಬಾಧೆಗೆ ಸೊರಗಿದ ತೆಂಗಿನ ಬೆಳೆ; ರೈತರು ಕಂಗಾಲು
ಸಿದ್ದು ಆರ್.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ
Published : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:39 IST
Last Updated : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:39 IST
ವಿಠಲಾಪುರ ಸುಬ್ಬೇಗೌಡ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ 
ವಿಠಲಾಪುರ ಸುಬ್ಬೇಗೌಡ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ 
ತೆಂಗಿನ ಬೆಳೆಯ ರೋಗಬಾಧೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವರದಿಯನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪಿ.ಆರ್‌.ಗಳು ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ರೈತರು ಅಗತ್ಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲು ಕೋರುತ್ತೇನೆ
– ರೂಪಶ್ರೀ ಕೆ.ಎನ್‌ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ
