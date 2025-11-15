ಶನಿವಾರ, 15 ನವೆಂಬರ್ 2025
200 ಕೈದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾರಕ್‌ ಮಂಜೂರು

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ: ₹9.90 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತು
ಸಿದ್ದು ಆರ್.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ
Published : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:20 IST
Last Updated : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:20 IST
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹದ ಹೊರನೋಟ 
ಹೊಸ ಬ್ಯಾರಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೆ 475 ಬಂಧಿತರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು. ಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ
– ಟಿ.ಕೆ.ಲೋಕೇಶ್‌ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ ಅಧೀಕ್ಷಕ
