ಮಂಡ್ಯ ಶಾಸಕ ರವಿಕುಮಾರ್‌ ಗಣಿಗರಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮೌನ ವ್ರತವಂತೆ!

<p><strong>ಮಂಡ್ಯ</strong>: 'ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನೇ ಕೇಳಿದರೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಬಂಧ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮೌನ ವ್ರತದಲ್ಲಿರುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಪಿ.ರವಿಕುಮಾರ್ (ಗಣಿಗ) ಹೇಳಿದರು. </p><p>ಯತೀಂದ್ರ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶಾಸಕರು ಈ ರೀತಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಮುಂದುವರಿದು, 'ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಶಾಂತವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಬೇರೆಯವರನ್ನು ರೊಚ್ಚಿಗೇಳಿಸಬಾರದು' ಎಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದರು. </p><p>'ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ನಾವು ಊಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೌಹಾರ್ದವಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ ಊಟ ಮಾಡಿದೆವು' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.</p>