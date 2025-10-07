ಮಂಗಳವಾರ, 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕಿಕ್ಕೇರಿ | ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ: ಹಾಲು ಸುರಿದು ಆಕ್ರೋಶ

ಐಕನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಷೇರುದಾರರ ಆಕ್ರೋಶ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:51 IST
Last Updated : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:51 IST
ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಹೋಬಳಿಯ ಐಕನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರು ಡೇರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸೋಮವಾರ ಹಾಲು ಸುರಿದು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ಮೂರ್ತಿ ಕಾಂತರಾಜು ನಾಗರಾಜು ಪ್ರದೀಪ್ ಗುಂಡ ಮಂಜಣ್ಣ ಆನಂದ ರವಿ ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಗೇಶ್ ಜಯಮ್ಮ ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು
Mandya

