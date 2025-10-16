ಗುರುವಾರ, 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
‘ಸ್ಥಳನಾಮ’ಗಳ ಕೋಶ ತರಲು ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಿದ್ಧತೆ

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ
ಸಿದ್ದು ಆರ್.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ
ಸಿದ್ದು ಆರ್.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ
Published : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ

ಬಹುತೇಕ ಅಂಗಡಿಗಳ ನಾಮಫಲಕದಲ್ಲಿ ಊರಿನ ಹೆಸರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸ್ಥಳನಾಮವೇ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಊರಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು
ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
Kannada

