ಭಾನುವಾರ, 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmandya
ADVERTISEMENT

ಮೇಲುಕೋಟೆ | ಉದ್ಭವ ಮೂರ್ತಿಯ ವೈಭವದ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ: ಹುಲಿವಾಹನೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ

ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮೇಲುಕೋಟೆ
Published : 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:57 IST
Last Updated : 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:57 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿಯ ಮಹದೇಶ್ವರಪುರದಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಕಲಾಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಹುಲಿವಾಹನೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು
ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿಯ ಮಹದೇಶ್ವರಪುರದಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಕಲಾಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಹುಲಿವಾಹನೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು
ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ
ನಿಂಗರಾಜು ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕ
MandyaTemple

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT