ಪಾಂಡವಪುರ: ‘ವಿಷಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಾಜ’

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:22 IST
Last Updated : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:22 IST
‘ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ. ದೇಶ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹಣದ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದುತ್ವದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯುವಕರನ್ನು ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಪ್ರೊ.ಪದ್ಮಾ ಶೇಖರ್ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿ.ವಿ.
