ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ| ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನಿರಾಸಕ್ತಿ

ಗಣಂಗೂರು ನಂಜೇಗೌಡ
Published : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:51 IST
Last Updated : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:51 IST
ಸ್ಮಾರಕದ ಮಾದರಿಯ ಮೇಲೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡಗಳು ಹಬ್ಬಿರುವುದು
‘ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ತಲಾ ₹25 ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ದಿನದಲ್ಲಿ ಐದಾರು ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
–ಮಹಮದ್‌ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್‌ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ
