ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ: ಗವಿರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಹುಂಡಿ ಕಳವು

<p><strong>ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ:</strong> ಬಿಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗವಿರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಹುಂಡಿಯನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರುವ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿದೆ. ಹುಂಡಿ ಒಡೆದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣವನ್ನು ಕಳ್ಳರು ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮುಜುರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಜಸ್ವ ನೀರಿಕ್ಷಕ ಹರೀಶ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕಳ್ಳತನ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕ ಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಳ್ಳರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಉಮೇಶ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>