ಕಿಕ್ಕೇರಿ: ಸಹಸ್ರ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಅನುರಣಿಸಿದ ನಾಡಗೀತೆ

<p><strong>ಕಿಕ್ಕೇರಿ</strong>: ಅಖಂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಕಂಡ ನಾಡು ಕನ್ನಡ ನಾಡಾಗಿದ್ದು, ಭಾಷಾಭಿಮಾನ ಮೂಡಲು ಸಂಗೀತ, ಕಲೆ, ಕಲಾವಿದನ ಪಾತ್ರ ಅನುಪಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಗಾಯಕ ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮೂಹದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆದರ್ಶ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಅಕಾಡೆಮಿ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸ್ಪಂದನಾ ಫೌಂಡೇಷನ್, ಕನ್ನಡ ಕಲಾಸಂಘ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ನಾಡಗೀತೆ, ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಕವಿ ಹುಯಿಲಗೋಳ ನಾರಾಯಣರಾಯರ ‘ಉದಯವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಚಲುವ ಕನ್ನಡ ನಾಡು’ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಥಮ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಗೀತೆಯಾದರೆ, ರಸಋಷಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ‘ಜೈಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ’ ನಾಡಗೀತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಗೀತೆಗಳು ಮಕ್ಕಳ ನಿತ್ಯೋಪಾಸನೆಯಾದರೆ ಅನ್ಯರು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಕಲಿಯುವಂತಾಗಲಿದೆ. ಕನ್ನಡತನ ಉಳಿವಿಗೆ ಬೇಕಿರುವುದು ಮಕ್ಕಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಮನಸ್ಸು ಅರಳಿಸುವುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೆಪಿಎಸ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕರ ಹಾಗೂ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೋಹಿತ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್, ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಶಾಲೆ, ರಾಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಮಾದಾಪುರ, ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಊಗಿನಹಳ್ಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ, ತುಳಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಯ್ಸಳ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕನ್ನಡಾಂಬೆಗೆ ಗೀತಗುಚ್ಛದ ಕಂಠಾಭಿಷೇಕ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಲವು ಮಕ್ಕಳು ಹಳದಿ, ಕೆಂಪು ಧಿರಿಸು ಧರಿಸಿ, ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟ ಹಿಡಿದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಳೆ ಕಟ್ಟಿದರು. <br> ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನ ಸ್ಮರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಎರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐಕನಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಹಸಿರೇ ಉಸಿರೇ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. <br> ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐಕನಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ, ಕೆಪಿಎಸ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಸಹದೇವ, ಕನ್ನಡ ಕಲಾಸಂಘ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಜೆ. ನಾರಾಯಣ್, ಮಾದಾಪುರ ವಿಪ್ರವೃಂದ ಅಸೋಷಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎನ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಊಗಿನಹಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸ್ಪಂದನಾ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಕೆ.ವಿ. ಬಲರಾಮು, ಕರವೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾಸಲು ಗುರುಮೂರ್ತಿ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಮಮತಾ, ದೀಪಾ, ಪ್ರೇಮಮ್ಮ, ಅಂಬಿಕಾ, ರಮೇಶ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ತ್ರಿವೇಣಿ, ಭಾರತಿ, ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ, ಚನ್ನಕೇಶವ, ದೀಪಕ್, ನಂಜುಂಡಯ್ಯ, ಕೆ.ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ಪ್ರಶಾಂತ್, ಚೌಡಗೋನಹಳ್ಳಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><strong>ಕನ್ನಡಾಂಬೆಗೆ ಗೀತಗುಚ್ಛದ ಕಂಠಾಭಿಷೇಕ</strong></p><p> ನಾಡಗೀತೆ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಸವಿನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಸುಮಾರು 3 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ ಏಕಕಂಠದಲ್ಲಿ ಕಿಕ್ಕೇರಿಯ ಕವಿ ಕೆ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯ ‘ನಾವು ಭಾರತೀಯರು’ ಆಕಾಶಕ್ಕೆದ್ದು ನಿಂತ ಪರ್ವತ ಹಿಮ ಮೌನದಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಕವಿಗಳ ಗೀತೆಗಳಾದ ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡ ದೀಪ ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವಾ ಕನ್ನಡವೆಂದರೆ ಬರೀ ನುಡಿಯಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಣಾ ನಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ ಮತ್ತಿತರ ಗೀತೆಗಳು ಅನುರಣಿಸಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>