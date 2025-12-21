ಭಾನುವಾರ, 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಅರಮನೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ‘ಸ್ತುತಿ ಶಂಕರ’ ವೈಭವ

ಶೃಂಗೇರಿ ಭಾರತೀತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ರಚಿತ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಠಣ | ‘ಅದ್ವೈತ’ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಸಾಧನಾ ಮಾರ್ಗ | ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನಿಧ್ಯ
ShankaracharyaSringeriSringeri Muttsharada peeth

