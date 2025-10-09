ಗುರುವಾರ, 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಮೈಸೂರು: ‘ಅಂಬಾರಿ’ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಒತ್ತು

ದಸರಾದಲ್ಲಿ 8 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪ್ರಯಾಣ
ಶಿವಪ್ರಸಾದ್‌ ರೈ
Published : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:05 IST
Last Updated : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:05 IST
ವಿದೇಶಿಗರು ವಿರಳ
ಈ ಬಾರಿ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಿತ್ತು. ಅಂಬಾರಿ ಬಸ್‌ನಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿದ್ದು ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿಗರು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದೇಶಿಗರು ಈ ಬಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್

