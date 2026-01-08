ಗುರುವಾರ, 8 ಜನವರಿ 2026
ಬಹುರೂಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಟಕೋತ್ಸವ: ಅಸ್ಸಾಂ–ಮೈಸೂರು ಬೆಸೆದ ಉತ್ಸವ

ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವಲಸಿಗ ಕನ್ನಡತಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಬಾಯಿ ಕದಂ
ಕೆ.ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ
Published : 8 ಜನವರಿ 2026, 4:18 IST
Last Updated : 8 ಜನವರಿ 2026, 4:18 IST
ಬಹುರೂಪಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು ದೊರಕಿದ ಅವಕಾಶಗಳ ಜೊತೆಗೇ ಹಲವು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ಅದು ನನ್ನ ರಂಗ ಜೀವನದ ಕಲಿಕೆಯಾಯಿತು
ಭಾಗೀರಥಿ ಬಾಯಿ ಕದಂ
MysuruAssamDrama

