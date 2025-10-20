ಸೋಮವಾರ, 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ವಾಸ್ತವ, ಸತ್ಯ ತಿಳಿಸುವ ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮ: ಕಲ್ಲಾರೆಪುರ ಮಹಾದೇವಯ್ಯ

ಧಮ್ಮ ದೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿ ಮಹಾದೇವಯ್ಯ ಕಲ್ಲಾರೆಪುರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:04 IST
Last Updated : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:04 IST
ಸಿಜೆಐ ಅವರತ್ತ ಶೂ ಎಸೆದಿದ್ದನ್ನೂ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಇದ್ದಾರೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನೀಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯೇ?
-ಆರ್. ಮಹದೇವಪ್ಪ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬುದ್ಧ ಧಮ್ಮ ಸಮಿತಿ
Mysuru

