Mysuru Dasara: ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಹಣ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದ 10 ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ದಸರಾದಲ್ಲಿ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ 7 ಬಾಲಕರು ಹಾಗೂ 3 ಬಾಲಕಿಯರನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸ್ ಘಟಕ, ಚಾಮುಂಡಿ ಮಹಿಳಾ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಬಾಲಕರನ್ನು ಬಾಲ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ, ಬಾಲಕಿಯರನ್ನು ಬಾಲಕಿಯರ ಬಾಲಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ತಾಯಂದಿರ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶ್ರೀ ಸೇವಾನಿಕೇತನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>