ಸೋಮವಾರ, 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru
ADVERTISEMENT

ನಿಗಮ–ಮಂಡಳಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ: ಸಿಎಂ ತವರಿನ ಮೂವರಿಗೆ ‘ಸ್ಥಾನ’

ಇಬ್ಬರು ಕುರುಬರು, ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅವಕಾಶ
ಂ.ಮಹೇಶ್
ಎಂ.ಮಹೇಶ್
Published : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:19 IST
Last Updated : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:19 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಪ್ಯಾರಿಜಾನ್
ಪ್ಯಾರಿಜಾನ್
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮಹದೇವ್
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮಹದೇವ್
ಬಿ.ಜೆ. ವಿಜಯ್‌ಕುಮಾರ್‌
ಬಿ.ಜೆ. ವಿಜಯ್‌ಕುಮಾರ್‌
CongressSiddaramaiahMysuru

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT