ಸೋಮವಾರ, 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಬಿಳಿಗೆರೆ: 14 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ದಲಿತರ ಪ್ರವೇಶ, ಪೂಜೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 17:56 IST
Last Updated : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 17:56 IST
ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಉತ್ಸವ ಗ್ರಾಮದ ದಲಿತ ಕೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೀದಿಗೆ ತೆರಳಿ ಭಕ್ತರಿಂದ ಪೂಜೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ನಿತ್ಯ ನಡೆಯುವ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ದಲಿತರು ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಿದೆ.
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಮಂಜುನಾಥ್
