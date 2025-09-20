ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
Dasara 2025: ಈ ಬಾರಿ ‘ಪಾಸ್ ಉಳ್ಳವರ’ ದಸರಾ!

ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪಾಸ್‌ ಇದ್ದರಷ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ!
ಂ.ಮಹೇಶ್
ಎಂ.ಮಹೇಶ್
Published : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:28 IST
Last Updated : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:28 IST
ಸೀಮಿತ ಆಸನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಪಾಸ್ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್‌ ಖರೀದಿಸಿಯೂ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬಹುದು.
– ಜಿ.ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ರೆಡ್ಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
DasaraMysuru Dasara

