ಗುರುವಾರ, 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ: ‘ವಿಶೇಷ’ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಚೆಲ್ಲಿದ ‘ಕಾವ್ಯ ಬೆಳಕು’

ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್‌, ಶ್ರವಣ, ದೃಷ್ಟಿದೋಷವುಳ್ಳವರಿಂದ ಕವನ
ಂ.ಮಹೇಶ್
Published : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಬಿಎಂಶ್ರೀ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ | ಭಾವಕ್ಕೆ ವೈಕಲ್ಯವಿಲ್ಲ: ಸುಕನ್ಯಾ ಮಾರುತಿ | ಸಂಜ್ಞೆಯಲ್ಲೇ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ಸಾಹಿತ್ಯಪ್ರಿಯರು
DasaraMysuru DasaraPoetryliterature

