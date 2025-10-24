ಶುಕ್ರವಾರ, 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಮೈಸೂರು | ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲೂ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ: ಪುಷ್ಪ ಕೃಷಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನಡೆ

ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಳೆಯ ಹೊಡೆತ
ರ್.ಜಿತೇಂದ್ರ
ಆರ್.ಜಿತೇಂದ್ರ
Published : 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:57 IST
Last Updated : 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:57 IST
ಕೆಲವು ದಿನದಿಂದ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಹೂವು ಸೇರಿದಂತೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಂಟಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.
– ಮಂಜುನಾಥ ಅಂಗಡಿ, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
