ಗುರುವಾರ, 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸರ್ಕಾರವೇ ‘ಮಹಿಷ ದಸರಾ’ ನಡೆಸಲಿ: ಪ್ರಮುಖರ ಆಗ್ರಹ

‘ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ’ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಷ ಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ, ಪ್ರಮುಖರ ಆಗ್ರಹ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:03 IST
Last Updated : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:03 IST
