ಸೋಮವಾರ, 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
mysuru
ಪ್ರತಿಭೆ ತೋರಿ, ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೇಗೇರಿ: ಜಿ.ಟಿ.ದೇವೇಗೌಡ

ಮೈಸೂರು– ಚಾಮರಾಜನಗರ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:02 IST
Last Updated : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:02 IST
MysuruGT Devegowda

