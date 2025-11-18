ಮಂಗಳವಾರ, 18 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ: ಚೈನ್‌ ಲಿಂಕ್‌ ಮೆಶ್‌ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಚಾಲನೆ

ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಆರಂಭ : 120 ಕಿ.ಮೀ. ಮೆಶ್ ಅವಳವಡಿಕೆ– ಶಾಸಕ ಅನಿಲ್‌ ಚಿಕ್ಕಮಾದು ಭರವಸೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:47 IST
Last Updated : 18 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:47 IST
