ಹುಣಸೂರು: ಅದ್ದೂರಿ ಹನುಮ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ

31ನೇ ಉತ್ಸವ: 20 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರು ಭಾಗಿ– ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಸಪನ್ನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:03 IST
Last Updated : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:03 IST
ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಹನುಮಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಗರಡಿಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಆಂಜನೇಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಸಾಲು
ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಹನುಮಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಭಕ್ತರು.
Mysuru

