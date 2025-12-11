ಗುರುವಾರ, 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
‘ಮಕ್ಕಳ ಮನಸು ಸುಂದರ, ಸ್ವತಂತ್ರ’

ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:04 IST
Last Updated : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:04 IST
