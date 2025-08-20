ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ; ತಿಂಗಳಾದರೂ ಸಿಗದ ಪದವಿ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯ!

ಪದವಿ ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರದಾಟ
ರ್.ಜಿತೇಂದ್ರ
ಆರ್.ಜಿತೇಂದ್ರ
Published : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:20 IST
Last Updated : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:20 IST
ಪದವಿ ತರಗತಿಗಳ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಎಲ್ಲ ಪಠ್ಯವನ್ನೂ ಈಗಾಗಲೇ ಮುದ್ರಿಸಿ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಂದ ಪಾಠವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ
ಎಂ.ಎಸ್. ಶೇಖರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂಡಳಿ
ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಮಿತಿಯು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸದ್ಯ ಮುದ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ವಾರವೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೈ ಸೇರಲಿವೆ
ನಂಜಯ್ಯ ಹೊಂಗನೂರು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ. ಪ್ರಸಾರಾಂಗ
