‌ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಬೆಂಬಲಿಸೋಣ: ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್‌

<p><strong>ಮೈಸೂರು</strong>: 'ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಬೆಳೆಸೋಣ' ಎಂದು ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ಮತ್ತು 'ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್' ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಸ್ಕೌಟ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 'ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಟಿಸನ್ಸ್ ಹಾತ್' ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮೇಳವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸ್ವದೇಶಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಈ ಮೇಳದ ಮೂಲಕ ವೇದಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹ. ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯು ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಳಿತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದೊರೆಯಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮೈಸೂರು ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕೇಂದ್ರ. ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವವರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋಣ. ಈ ರೀತಿಯ ಮಾರಾಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಕಲೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ನವದೆಹಲಿಯ ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ (ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್) ಕೆಲಸಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ಲಾಘನೆ: </strong>'ದೇಸಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ಹಾಗೂ 'ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್' ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದುದು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಲಿ' ಎಂದು ಯದುವೀರ್ ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. </p>.<p>'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ಮೈಸೂರು ಬ್ಯೂರೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕೆ.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಜಾಹೀರಾತು ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸ್ಕಂದನ್ರಾವ್, 'ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಟಿಸನ್ಸ್ ಹಾತ್' ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಹುಂಡೆಕಾರ್ ಹಾಗೂ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><strong>ಡಿ.7ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೇಳ</strong></p><p> ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮೇಳವು ಡಿ.7ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಬಹು ವೈವಿಧ್ಯದ ಕುಸುರಿ ಕಲೆಗಳ ಪರಿಕರಗಳು ದೇಸಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬಹುದಾದ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು ಆಹಾರೋತ್ಪನ್ನಗಳು ತರಾವರಿ ಉಡುಪುಗಳು ಪಿಂಗಾಣಿ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಜಂಬೆ ಡರ್ಬೂಕ ಲೋಹದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಸಂಗೀತ ಪರಿಕರಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. </p>