ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
mysuru
ಮೈಸೂರು | ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ವಾಕಥಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯರು

ವಾಕಥಾನ್‌; ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಭಾಗಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:07 IST
Last Updated : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:07 IST
ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಎಂದರೆ ಬಲು ಇಷ್ಟ. ಇದು ನಮ್ಮ ಚೆಲುವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಹೊಸ ಉಡುಗೆ ಬಂದರೂ ಈ ಸೀರೆಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಆಗದು
ಶ್ರುತಿ ಮೈಸೂರು ನಿವಾಸಿ
