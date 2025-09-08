ಸೋಮವಾರ, 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮೈಸೂರು: ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತಾಂತರಕ್ಕೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು; ಆರೋಪ

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್‌ ಎಂದು ಸೇರಿಸಿರುವ ಜಾತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕೈಬಿಡಲು ಒತ್ತಾಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:21 IST
Last Updated : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:21 IST
ಇದನ್ನು ಸಿಎಂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಈ ‘ಕುತಂತ್ರದ ಪಟ್ಟಿ’ ಕಿತ್ತೆಸೆಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಿತ್ತೊಗೆಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ
ಆರ್. ರಘು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮೋರ್ಚಾ
Mysore

