ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru
ADVERTISEMENT

ಮೈಸೂರು: ಯಲಚಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಚ್‌.ಸಿ. ಮಹದೇವಪ್ಪ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಯೋಜನೆ
ಂ.ಮಹೇಶ
ಎಂ.ಮಹೇಶ
Published : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:59 IST
Last Updated : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:59 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಡಾ.ಎಚ್.ಸಿ. ಮಹದೇವಪ್ಪ 
ಡಾ.ಎಚ್.ಸಿ. ಮಹದೇವಪ್ಪ 
MysuruMuseum

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT