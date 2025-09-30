ಮಂಗಳವಾರ, 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ | ಗಜಪಡೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಂಚಿಕೆ: ಅಭಿಮನ್ಯುಗೆ ಕಾವೇರಿ, ರೂಪಾ ಸಾಥ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:36 IST
Last Updated : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:36 IST
ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ತಾಲೀಮು ನಡೆಯುವಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಮೊಳಗಿದಾಗ ಫಿರಂಗಿಗಳಿಂದ ಸಿಡಿಸಿದ ‘ಕುಶಾಲತೋಪು’ 
