ಮೈಸೂರು | ದಸರಾ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಇಂದಿನಿಂದ

<p><strong>ಮೈಸೂರು</strong>: ಈ ಬಾರಿಯ ದಸರಾ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸೆ.13ರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಹಾಗೂ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಉಪ ಸಮಿತಿಯು ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್ನ ಐನಾಕ್ಸ್ ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಬಿ.ಸರೋಜಾದೇವಿ ಅವರ ಸವಿನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ‘ಭಾಗ್ಯವಂತರು’ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂಗವಿಕಲರು, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಸಿನಿಮಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 17, 25 ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು, 18 ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯವು, 9 ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, 8 ಮಕ್ಕಳ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಸರಾಂತ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಟರ ಪ್ರತಿಭೆ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶ ನೀಡುವ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ದಸರಾ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಉಪ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾದ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 10 ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><strong>ವಿಶ್ವ ಸಿನಿಮಾ:</strong></p>.<p>* ಆಲ್ ಕ್ವೈಟ್ ಆನ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಫ್ರಂಟ್</p>.<p>* ಬೆನೆಡೆಟ್ಟ</p>.<p>* ಬರ್ಲಿನ್ ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡರ್ಫ್ಲಾಂಟ್ಜ್</p>.<p>* ಕ್ಲೋಸ್</p>.<p>* ಡಿಸಿಷನ್ ಟು ಲೀವ್</p>.<p>* ಎಕ್ಸ್ಯೂಮಾ</p>.<p>* ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ</p>.<p>* ಇನ್ ದ ಮೂಡ್ ಫಾರ್ ಲವ್</p>.<p>* ಆಡಿಟ್ಟಿ</p>.<p>* ದಿ 47 ದ 47</p>.<p>* ದ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್</p>.<p>* ದ ಸೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಫಿಗ್</p>.<p>* ದಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಲಾಂಜ್</p>.<p>* ಅಂಡಿನ್</p>.<p>* ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್</p>.<p>* ವೆನ್ ದಿ ಲೈಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್</p>.<p><strong>ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ</strong></p>.<p>* 10ನೇ ಕ್ಲಾಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಸು</p>.<p>* ಅಜೂರ್</p>.<p>* ಅಡವಿ</p>.<p>* ಅಮರನ್</p>.<p>* ಅಂಶು</p>.<p>* ಬೆಲೈನ್</p>.<p>* ಚಂಡಮಾರುತ</p>.<p>* ಕೃತ್ಯ</p>.<p>* ಮಂದಾರ</p>.<p>* ನುಡಿಮುತ್ತು</p>.<p>* ರಿಧಂ ಆಫ್ ದಿ ಧಮ್ಮಂ</p>.<p>* ಈ ಪಾದ ಪುಣ್ಯಪಾದ</p>.<p>* ಫೆಮಿನಿಚಿ ಫಾತಿಮಾ</p>.<p>* ಇಂಬು</p>.<p>* ಕನಸೊಂದು ಶುರುವಾಗಿದೆ</p>.<p>* ಲಚ್ಚಿ</p>.<p>* ಲಿಟಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್; ಎ ಟೇಲ್ ಪ್ರಾಗ್ಸ್</p>.<p>* ಮಂಗ್ತಾ ಜೋಗಿ</p>.<p>* ನಿಂಬಿಯಾ ಬನಾದ ಮ್ಯಾಗ</p>.<p>* ಪರಜ್ಯಾ</p>.<p>* ಪಿದಾಯಿ</p>.<p>* ಪುಟ್ಟಣ್ಣನ ಕತೆ</p>.<p>* ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್</p>.<p>* ಸ್ವಪ್ನ ಮಂಟಪ</p>.<p>* ಎಲ್ಲೋ ಜೋಗಪ್ಪ ನಿನ್ನರಮನೆ</p>.<p><strong>ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ</strong></p>.<p>* ಎ</p>.<p>* ಅಜ್ಞಾತವಾಸಿ</p>.<p>* ಬಘೀರ</p>.<p>* ಭೈರತಿ ರಣಗಲ್</p>.<p>* ಛೂಮಂಥರ್</p>.<p>* ಎಕ್ಕ</p>.<p>* ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ ಸಾಧಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟು</p>.<p>* ಲೂಸಿಯ</p>.<p>* ಮಾದೇವ</p>.<p>* ಮಹಾವತಾರ್ ನರಸಿಂಹ</p>.<p>* ಮ್ಯಾಕ್ಸ್</p>.<p>* ಮಯೂರ</p>.<p>* ಓಂ</p>.<p>* ರಾಜಕಮಾರ</p>.<p>* ರುದ್ರ ಗರುಡ ಪುರಾಣ</p>.<p>* ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ</p>.<p>* ತಿಥಿ</p>.<p>* ಯುಐ</p>.<p>ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾಗಳು</p>.<p>* ಆಫ್ಟರ್ ಸನ್</p>.<p>* ಅಪ್ಪುರಂ</p>.<p>* ಸುಳಿ</p>.<p>* ಚುರುಮುರಿಯ</p>.<p>* ನಡುಬೆಟ್ಟು ಅಪ್ಪಣ್ಣ</p>.<p>* ಗುಡ್ ಒನ್</p>.<p>* ಡಾಹೋಮೆ</p>.<p>* ಐಯ್ಯಾಮ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾನ್</p>.<p>* ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್</p>.<p>ಮಕ್ಕಳ ಸಿನಿಮಾ</p>.<p>* ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು</p>.<p>* ಚಿನ್ನ ಕಥಾ ಕಾಡು</p>.<p>* ಚಿಣ್ಣರ ಕ್ರಾಂತಿ</p>.<p>* ಫೈಜೂ ಮತ್ತು ಹುಂಜ</p>.<p>* ಲೈಟ್ ಹೌಸ್</p>.<p>* ಮಿಕ್ಕ ಬಣ್ಣದ ಹಕ್ಕಿ</p>.<p>* ಮೊಗ್ಗುಗಳು</p>.<p>* ನಂದಿನಿ</p>.<p>ಕಿರುಚಿತ್ರ</p>.<p>* ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ</p>.<p>* ಆ ಕ್ಷಣ</p>.<p>* ಎರಡ್ರುಪಾಯಿ</p>.<p>* ಹಿಂಬಾಲಿಸು</p>.<p>* ಹಬ್ಬದ ಹಸಿವು</p>.<p>* ಲಕುಮಿ</p>.<p>* ಮಾರ್ವೆನ್</p>.<p>* ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ</p>.<p>* ಕಾಲಾಂತರ</p>.<p>* ಸೆಕ್ಸ್ ಟಾಯ್</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>