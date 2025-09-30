ಮಂಗಳವಾರ, 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
mysuru
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ: ಅರಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಗಾನ ಸಿಂಚನ

ಲಕ್ಷ್ಮೀ–ಇಂದೂ ನಾಗರಾಜ್‌ ಸಹೋದರಿಯರಿಂದ ಗಾಯನ; ಮೈಸೂರು ಗುರುರಾಜ್‌ ಜಾನಪದ ಕಲರವ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:33 IST
Last Updated : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:33 IST
ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದ ಮೈಸೂರು ಗುರುರಾಜ್ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು ಜನಪದ ಗಾಯನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು
MysoreDasara

