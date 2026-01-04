ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ‘ಅಕ್ಷರ ಜಾತ್ರೆ’ಗೆ ಕಾರ್ಮೋಡ!: 2021ರಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದೇ ಕೊನೆ

ಎಂ.ಮಹೇಶ
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 5:17 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 5:17 IST
ಮಡ್ಡೀಕೆರೆ ಗೋಪಾಲ್
ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಸಲು ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ವಿಳಂಬ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
ಮಡ್ಡೀಕೆರೆ ಗೋಪಾಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಸಾಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ
ಎಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ಕನ್ನಡದ ಕೆಲಸಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಸಾಪದಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
ಎಂ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಸಾಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ
MysuruKannada sahithya sammelana

