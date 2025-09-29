ಸೋಮವಾರ, 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಶ್ವಾನ ಪ್ರೀತಿ: JK ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮುದ್ದುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ, ‘ಒಡನಾಡಿಗಳ’ ಸಂಭ್ರಮ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:40 IST
Last Updated : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:40 IST
5 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಶ್ವಾನ ವಿಭಾಗದ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ‘ಮಾಲ್ಟೀಸ್‌’ ಜಾತಿಯ ನನ್ನ ‘ಡಾಲ್‌’ಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದನಲ್ಲ ಅದೇ ಹೆಮ್ಮೆ
ಮೋನಿಷಾ ಮೇಟಗಳ್ಳಿ
ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತಲೂ ಮುದ್ದುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
ಡಾ.ಶರತ್ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಉತ್ತನಹಳ್ಳಿ
MysuruDasara

