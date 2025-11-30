ಹುಣಸೂರು: ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದ 12 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಹೆಬ್ಬಾವು ರಕ್ಷಣೆ

<p><strong>ಹುಣಸೂರು</strong>: ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗಾಪುರ ಬ್ಲಾಕ್ ಎರಡರ ನಿವಾಸಿ ಗೀತಾ ಅವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ವೀರನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ವಿನೋದ್ ಮತ್ತು ತಂಡ ರಕ್ಷಿಸಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರು.</p>.<p>‘ಗೀತಾ ಅವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೆಬ್ಬಾವು ಕಾಣಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ನಾಗರಹೊಳೆ ವೀರನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ಮಂಟಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಬ್ಬಾವು 12.5 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 55 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕವಿತ್ತು’ ಎಂದು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ವಿನೋದ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್, ಮಹಂತೇಶ್, ಶಮಂತ್, ಅಶೋಕ್, ಅಭಿ, ಧರ್ಮಾ, ನವೀನ್ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>