ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಮಳೆ: ಮುಳುಗಡೆಯಾದ ಬೆಳೆ, ಕುಸಿದ ಮನೆ

ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭೇಟಿ, ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:00 IST
Last Updated : 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:00 IST
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಲುವಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗೆ ಕುಸಿದ ಮನೆ ಗೋಡೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಮತ್ತು ತಂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು
Rain

