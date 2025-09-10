ಬುಧವಾರ, 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮೈಸೂರು | ಕೃಷಿ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಅನಾವರಣ

ಜೆ.ಕೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ರೈತ ದಸರಾಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ
ರ್.ಜಿತೇಂದ್ರ
ಆರ್.ಜಿತೇಂದ್ರ
Published : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:42 IST
Last Updated : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:42 IST
ಮೂರು ದಿನಗಳ ರೈತ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಪರಿಚಯ ಆಗಲಿದ್ದು ಉಪ ಕಸುಬುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ರೈತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ಜಾನುವಾರು– ಶ್ವಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೂಡ ಇರಲಿದೆ
ಕೆ.ಎಚ್.ರವಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ರೈತ ದಸರಾ ಉಪ ಸಮಿತಿ
