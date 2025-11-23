ಭಾನುವಾರ, 23 ನವೆಂಬರ್ 2025
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ 73ನೇ ದಿನಾಚರಣೆ: ಕಲೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅನಾವರಣ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:47 IST
Last Updated : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:47 IST
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಂಜಿನ ಚಕ್ರದೊಳಗೆ ತೂರಿ ಸಾಹಸ ಮೆರೆದರು
ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಮೂಹಿಕ ಯೋಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದರು
