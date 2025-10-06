ಸೋಮವಾರ, 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಠಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ: ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ

ಗುರುಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದಾಸೋಹ ಮಠ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:11 IST
Last Updated : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:11 IST
ಮಠದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶಾಸಕರ ನಿಧಿಯಿಂದ ₹5 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
-ಟಿ.ಎಸ್.ಶ್ರೀವತ್ಸ,ಶಾಸಕ
Mysuru

