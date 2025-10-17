ಹುಣಸೂರು | ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್‌ ಕೂಟ: ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಷಿಪ್‌

<p><strong>ಹುಣಸೂರು:</strong> ‘ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹುಣಸೂರು ನಗರದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎಂ.ಎಲ್.ರವಿಶಂಕರ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<h2>ಫಲಿತಾಂಶ:</h2>.<p>ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್: 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ: ಜಶ್ವಂತ್ (ಪ್ರಥಮ) 200 ಮೀಟರ್- ಬಸಂತ್ (ಪ್ರಥಮ) 800 ಮೀಟರ್- ಅಭಿಷೇಕ್ (ಪ್ರಥಮ) 1500 ಮೀಟರ್- ಅಭಿಷೇಕ್ (ಪ್ರಥಮ) ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಂಪ್ - ರಾಘವೇಂದ್ರ (ಪ್ರಥಮ) ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ - ರಾಘವೇಂದ್ರ (ಪ್ರಥಮ), 400 ಮೀಟರ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ - ಗೌತಮ್ (ತೃತಿಯ), 4x100 ಮೀ ರಿಲೆ- ಅಭಿಷೇಕ್, ಗೌತಮ್. ಚಿನ್ಮಯ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ (ಪ್ರಥಮ).</p>.<p>ಬಾಲಕೀಯರ ವಿಭಾಗ : 100 ಮೀಟರ್- ಅನುಶ್ರೀ (ಪ್ರಥಮ) , ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಂಪ್ - ಭುವನೇಶ್ವರಿ (ಪ್ರಥಮ), ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ - ಭುವನೇಶ್ವರ (ತೃತಿಯ).</p>.<h2>ಆಯ್ಕೆ:</h2>.<p>‘ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಕಾಲೇಜಿನ 12 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡು ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತುದಾರರನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>