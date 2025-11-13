ಗುರುವಾರ, 13 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾವು; ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಯುನೈಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಒತ್ತಾಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:45 IST
Last Updated : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:45 IST
Mysore

