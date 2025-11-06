ಗುರುವಾರ, 6 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮೈಸೂರು: ಗರಿಗೆದರಿದ ರಾಜ್ಯ ಸಂಗೀತ ಸಮ್ಮೇಳನ

ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಸಂಶೋಧನೆ ಹೆಚ್ಚಲಿ: ಪ್ರೊ.ಸಿ.ಎ.ಶ್ರೀಧರ ‍ಪ್ರತಿಪಾದನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:48 IST
Last Updated : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:48 IST
ವಿದ್ವಾನ್ ಹರೀಶ್‌ ಪಾಂಡವ್‌ ಅವರ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ವಾದನ ಲಹರಿ 
MusicMysuruMusical Program

