ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಆ್ಯಪ್‌ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆ | ದೊರಕದ ಮನೆ ನಂಬರ್‌: ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸ್ಥಗಿತ

ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ
ಕೆ.ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ
Published : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:50 IST
Last Updated : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:50 IST
ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಮನೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಗುರುವಾರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಕ್ಷಕ
ಆ್ಯಪ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಇನ್ನಾದರೂ ಆಯೋಗ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು
ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಟ್ರೈನರ್‌, ಬಳ್ಳಾರಿ
ಸಮೀಕ್ಷಕರು ಅನುಭವಿಸಿದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ, ಬಹುತೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿದಿವೆ. ಒಟಿಪಿ ಬದಲಿಗೆ ‌ಪಿನ್ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ
ವೆಂಕಟ್ ರಾಜಾ, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಭಾರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತ
MysoreCaste Census

