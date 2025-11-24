ಸೋಮವಾರ, 24 ನವೆಂಬರ್ 2025
ವಿವೇಕರ ಆದರ್ಶದಿಂದ ಸತ್ಪ್ರಜೆ ರೂಪು: ಸಚಿವ ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆ, ವಿವೇಕಪ್ರಭ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ ಭಾಗಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:23 IST
Last Updated : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:23 IST
