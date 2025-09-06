ಶನಿವಾರ, 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru
ADVERTISEMENT

ತಿ.ನರಸೀಪುರ‌: ತುಂಬಲ ಶಾಲೆಗೆ ಪಿಎಂಶ್ರೀ‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಶಾಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:36 IST
Last Updated : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:36 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ತಿ.ನರಸೀಪುರ‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುಂಬಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಿಎಂಶ್ರೀ ಶಾಲೆ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ
ತಿ.ನರಸೀಪುರ‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುಂಬಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಿಎಂಶ್ರೀ ಶಾಲೆ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ
ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಎಸ್‌ಡಿಎಂಸಿ‌– ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಬೆಂಬಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾರ್ಯ ತತ್ಪರತೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯ ವೈಖರಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿದೆ.
ರಾಯಪ್ಪ ಬಿ. ಗೌಂಡಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ
SchoolMysore

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT