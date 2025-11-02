ಭಾನುವಾರ, 2 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಸರಗೂರು | ಹುಲಿ ದಾಳಿ: ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು

ಕೂಡಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಮಹದೇವಪ್ಪ
Published : 2 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:48 IST
Last Updated : 2 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:48 IST
ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸದ ಬದಲಿಗೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಂಧೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಅಗತ್ಯ
ಅನಿಲ್ ಚಿಕ್ಕಮಾದು ಶಾಸಕ
Mysore

